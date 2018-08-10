Взрыв в центре Бишкека: милиция завела уголовное дело

Милиция возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство российского гражданина. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов.

Как отмечается, сработало взрывное устройство неустановленного типа. Изъятые образцы на месте происшествия направлены на экспертизу.

"По данному факту следственной службой УВД Первомайского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 28-97 УК КР (Покушение на убийство). Гражданин, рядом с которым произошел подрыв взрывного устройства, был осмотрен медицинскими работниками и отправлен домой. Пострадавших на месте происшествия нет. В настоящее время проводится оперативно-розыскные мероприятия",- отметил Оморов.

ГУВД г.Бишкек обращается к гражданам, оказавшимся на месте происшествия или преступления.

"Если вы оказались в эпицентре подобного происшествия, в целях вашей безопасности и окружающих ни в коем случае не подходите к месту инцидента, находитесь на безопасном расстоянии. Сообщите о произошедшем в милицию по номеру "102" или дождитесь приезда милиции. До приезда милиции нельзя: оставаться в центре происшествия; трогать или перемещать предметы, включать электрические приборы, передвигать транспортные средства, подходить к подозрительным предметам, подпускать к месту происшествия других лиц",- подчеркнул Адыл Оморов.