Экспертиза: никаких вырезанных надписей на теле Бурулай не было

По факту выраженного неудовлетворения результатами повторной экспертизы случая смерти Турдали кызы Бурулай, убитой 27 мая 2018 года в здании ОВД Жайылского района Чуйской области, которое выразили родственники покойной, пресс-центр Минздрава КР обратился за комментариями к председателю повторной комиссионной экспертизы, зам.директора Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы по экспертной работе, к эксперту высшей категории (стаж работы 25 лет) Эрнису Акунову, который сообщил 11 августа 2018 года следующее:

"Повторная экспертиза по данному делу была проведена с 11 июля по 3 августа текущего года. Кроме меня в работу комиссии были также привлечены еще два человека: докладчик по делу - зав.кафедрой судебной медицины КГМА им. Ахунбаева, эксперт высшей квалификационной категории (стаж работы работы 47 лет), д.м.н., профессор Мукамбет Мукашев и по нашей инициативе, после обращения в следственные органы, врач-реаниматолог высшей квалификационной категории (стаж работы 30 лет), имеющий опыт работы с дефибрилляторами, заведующий реанимационным отделением №3 Национального госпиталя Т.Текебаев.

Принимая во внимание ситуацию, что у родственников умершей появились сомнения и дополнительная информация с утверждением о том, что на теле умершей, якобы, имелись какие-то вырезанные надписи, в ходе проведения экспертизы мы направили письма в следственные органы с предложением о целесообразности проведения эксгумации тела для повторного исследования, но родители отказались от данной процедуры. На наш взгляд, повторное исследование позволило бы расставить все точки над "и". Мы также попросили дать дополнительные показания свидетелей, непосредственно врачей реанимации Жайылской территориальной больницы, которые подтвердили факт дефибрилляции, и что во время проведения реанимационных мероприятий к телу пострадавшей прикладывали электроды дефибриллятора. Ни один из врачей не указывает на тот факт, что заметили на теле надписи в виде резаных ран. Это отрицает и эксперт Бакыт Касымбаев, который дважды осматривал тело девушки: в реанимационном отделении и уже в морге. На месте случившегося инцидента присутствовали также представители прокуратуры и непосредственно РОВД. Нам также были представлены фотоматериалы, где при детальном осмотре было очевидно, что похожие на надписи следы – это отпечатки дефибриллятора, которые образуются при множественной накладке электродов.

Выражаем искреннее сожаление о том, что родственникам умершей приходится заново переживать трагедию и особенную боль с вынужденным обнародыванием некоторыми пользователями в социальных сетях не совсем этичных фотоматериалов. В эти дни Бурулай исполнилось бы 20 лет. Память о ней священна. Мы скорбим о случившемся и еще раз выражаем глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта беда".

Информация предоставлена пресс-консультантом Минздрава КР Еленой Баялиновой.