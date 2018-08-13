Погода
$ 68.90 - 69.37
€ 78.05 - 78.90

"Кыргызалтын" продал имущество Джеруя "Альянс Алтыну" по заниженной цене?

557  7
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Джеруй" - второе по величине золоторудное месторождение в Кыргызстане, его залежи входят в перечень месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения. Продано оно было три года назад российской компании "Восток-геологодобыча". Однако в вихре политических событий про рудник в правительстве как-то подзабыли. Последнее упоминание "Джеруя" датируется апрелем 2018 года. Тогда инвестора обвинили в неисполнении обязательств по строительству золотоизвлекательной фабрики.

И это при том, что еще в прошлом году экс-президент КР Алмазбек Атамбаев заявлял, что "отсрочек золотодобывающей компании никто не давал, и если "Альянс Алтын" не приступит к строительству ЗИФ вовремя, то к предприятию непременно будут применены санкции". Однако до этого ООО "Русская Платина", дочерней компанией которой является ОсОО "Альянс Алтын", открыто заявило российским СМИ о заморозке проекта по разработке месторождения "Джеруй" на два года, то есть, до 2019.

Напомним, что чуть более трех лет назад победителем тендера на право разработки месторождения Джеруй в Таласской области стала российская компания "Восток-геологодобыча", которая входит в группу компаний РФ "Русская платина". Тогда победитель конкурса зарегистрировал на территории КР дочернюю компанию "Альянс Алтын", которая и стала обладателем лицензии на разработку золоторудного месторождения в августе 2015 года.

Спустя время стало понятно, что инвестор нарушает сроки строительства золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища на месторождении. В результате на российское предприятие был наложен штраф в размере 500 тыс. долларов за 5 месяцев простоя. Тем не менее, это не единственная проблема, касающаяся рудника: стоит обратить особое внимание на цену, в которую "Альянс Алтыну" обошлось имущество Джеруя.

В чем подвох?

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, стоит изучить хронологию событий, произошедших на руднике. А предыстория его такова: еще в 2004 году правительство Кыргызстана передало более 1300 га земель Таласского района Таласской области "Кыргызалтыну". Тогда эти участки трансформировали для дальнейшей разработки Джеруя - сюда вошли территории под карьер, строительство дорог, линий электропередач, железнодорожная станция "Маймак", хвостохранилища и других немаловажных объектов.

С указанного периода на месторождении успели поработать различные инвесторы, такие как "Оксус Ресоурсес Корпорейшн", к которой позднее присоединяется австралийская золотодобывающая компания "Норманд Майнинг", ЗАО "Талас Голд Майнинг Компани", ЗАО "Джеруйалтын". Последние две компании позже по одинаковым причинам (неисполнение лицензионных соглашений-прим.ред.) лишились лицензий на право разработки золота. Важно отметить, что каждое из этих предприятий выполнило работы по строительству дорог, прокладке ЛЭП и улучшению инфраструктурных объектов, но после лишения лицензий указанные компании остались, можно сказать, ни с чем. Представители инвесторов даже пытались вернуть потраченные средства через суды.

Непосредственным участником этих споров был и "Кыргызалтын" который, как стало известно редакции из собственных источников, передал "Альянс Алтыну" указанное имущество по балансовой стоимости, то есть все земельные участки, включая объекты инфраструктуры, были проданы за почти 260 миллионов сомов с учетом налогов.

В то время как их рыночная стоимость может превышать указанную сумму. Так, например, известно, что только пара инфраструктурных объектов, по данным независимой экспертизы, была оценена в 60 млн сомов. И это не считая земельных участков, дорог, железнодорожной станции и других объектов.

Более того, глава "Альянс Алтына" Михаил Шубин ранее в СМИ заявлял о том, что для разработки Джеруя компания заключила кредитное соглашение в российском банке – "ВТБ Банк" на 180 млн долларов.

Под этот кредит в залог будет выставлено вышеуказанное имущество. Вот и вопрос: раз земельные участки и иные объекты будут выставлять в качестве залога в кредит под 180 млн долларов, то, скорее всего, стоимость имущества "Кыргызалтына" должна быть больше, чем балансовая.

Отсюда возникают резонные вопросы:

- Почему "Кыргызалтын" не позаботился о том, чтобы продать имущество по подобающей цене?

- Чей интерес был учтен прежде всего - государства или отдельных лиц, возможно, лоббирующих интересы российского предприятия?

- Обратят ли правоохранительные органы внимание на происходящее и проведут ли объективное расследование по озвученной информации?

Примечательно, разработчик месторождения – ОсОО "Альянс Алтын" не раз подвергался критике в СМИ в связи с ненадлежащим исполнением условий лицензионного соглашения.

В частности, речь шла о нарушении сроков разработки. Золотодобывающая компания на протяжении долгого времени откладывала начало строительных работ. Как отмечается, причина всех этих действий банальна – у ОсОО "Альянс Алтын" просто нет денег на разработку месторождения.

Просим ответственные государственные структуры обратить внимание на этот вопрос и, конечно же, тщательно разобраться в этом вопросе и, конечно же, ответить кыргызстанцам, почему второе по величине золоторудное месторождение простаивает по сей день.

URL: https://www.vb.kg/372748
Теги:
Джеруй, золото, инвестиции, правительство, Россия, Таласская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Париж
13.08.2018, 13:06

Сколько об этом разработчике Джеруя говорят, а толку ноль. Ну не работают они. Отдайте уже другим и нормальным инвесторам

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нурик
13.08.2018, 13:21

Продали за $100млн., а получат прибыль порядка 3 миллиарлов долларов! Можно из 3 миллиардов долларов вычесть затраты на налоги и соц.отчисления, другие платежи и расходы, связанные с производством. В итоге, чистая прибыль может составить порядка 2,5 миллиардов долларов. И по вашему можно было продавать за $100 млн.???

0
Цитировать
Жалоба модератору
Кемал
13.08.2018, 13:22

обще-то Кыргызалтын предложил большую сумму когда участвовад в конкурсе на $10 млн. Почему предпочтение отдали Восток-геолдобыча??? Разве можно этот конкурс считать законным? 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Махмуд
13.08.2018, 13:32

У Русской платины все месторождения в России стоят. Убедитесь сами! Геология хоть поинтересовалась об этом? Если бы знали, что Русская платина даже у себя не разрабатывает месторождения, а просо простаивают, то в Кыргызстане будут тупо удерживать лицензию.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Алик
13.08.2018, 13:39

А толку что их обязывают платить штрафы? Никакого. Их крышует Геология и за немалые деньги. Если бы Бажаев так хотел разработать это месторождение, давно начали бы. Они то у себя в России не разрабатывают. Чего уже о нас говорить?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Дооронбек
13.08.2018, 13:41

Кажется изначально конкурс аферой пахнул. Ну кто лоббировал то их? Геология...

0
Цитировать
Жалоба модератору
Эльдар
13.08.2018, 13:43

Нужно отдать Джеруй нормальному инвестору. Госдолю нельзя вводить, т.к. это будет второй бесполезный Кумтор

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  