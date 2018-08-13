"Кыргызалтын" продал имущество Джеруя "Альянс Алтыну" по заниженной цене?

"Джеруй" - второе по величине золоторудное месторождение в Кыргызстане, его залежи входят в перечень месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения. Продано оно было три года назад российской компании "Восток-геологодобыча". Однако в вихре политических событий про рудник в правительстве как-то подзабыли. Последнее упоминание "Джеруя" датируется апрелем 2018 года. Тогда инвестора обвинили в неисполнении обязательств по строительству золотоизвлекательной фабрики.

И это при том, что еще в прошлом году экс-президент КР Алмазбек Атамбаев заявлял, что "отсрочек золотодобывающей компании никто не давал, и если "Альянс Алтын" не приступит к строительству ЗИФ вовремя, то к предприятию непременно будут применены санкции". Однако до этого ООО "Русская Платина", дочерней компанией которой является ОсОО "Альянс Алтын", открыто заявило российским СМИ о заморозке проекта по разработке месторождения "Джеруй" на два года, то есть, до 2019.

Напомним, что чуть более трех лет назад победителем тендера на право разработки месторождения Джеруй в Таласской области стала российская компания "Восток-геологодобыча", которая входит в группу компаний РФ "Русская платина". Тогда победитель конкурса зарегистрировал на территории КР дочернюю компанию "Альянс Алтын", которая и стала обладателем лицензии на разработку золоторудного месторождения в августе 2015 года.

Спустя время стало понятно, что инвестор нарушает сроки строительства золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища на месторождении. В результате на российское предприятие был наложен штраф в размере 500 тыс. долларов за 5 месяцев простоя. Тем не менее, это не единственная проблема, касающаяся рудника: стоит обратить особое внимание на цену, в которую "Альянс Алтыну" обошлось имущество Джеруя.

В чем подвох?

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, стоит изучить хронологию событий, произошедших на руднике. А предыстория его такова: еще в 2004 году правительство Кыргызстана передало более 1300 га земель Таласского района Таласской области "Кыргызалтыну". Тогда эти участки трансформировали для дальнейшей разработки Джеруя - сюда вошли территории под карьер, строительство дорог, линий электропередач, железнодорожная станция "Маймак", хвостохранилища и других немаловажных объектов.

С указанного периода на месторождении успели поработать различные инвесторы, такие как "Оксус Ресоурсес Корпорейшн", к которой позднее присоединяется австралийская золотодобывающая компания "Норманд Майнинг", ЗАО "Талас Голд Майнинг Компани", ЗАО "Джеруйалтын". Последние две компании позже по одинаковым причинам (неисполнение лицензионных соглашений-прим.ред.) лишились лицензий на право разработки золота. Важно отметить, что каждое из этих предприятий выполнило работы по строительству дорог, прокладке ЛЭП и улучшению инфраструктурных объектов, но после лишения лицензий указанные компании остались, можно сказать, ни с чем. Представители инвесторов даже пытались вернуть потраченные средства через суды.

Непосредственным участником этих споров был и "Кыргызалтын" который, как стало известно редакции из собственных источников, передал "Альянс Алтыну" указанное имущество по балансовой стоимости, то есть все земельные участки, включая объекты инфраструктуры, были проданы за почти 260 миллионов сомов с учетом налогов.

В то время как их рыночная стоимость может превышать указанную сумму. Так, например, известно, что только пара инфраструктурных объектов, по данным независимой экспертизы, была оценена в 60 млн сомов. И это не считая земельных участков, дорог, железнодорожной станции и других объектов.

Более того, глава "Альянс Алтына" Михаил Шубин ранее в СМИ заявлял о том, что для разработки Джеруя компания заключила кредитное соглашение в российском банке – "ВТБ Банк" на 180 млн долларов.

Под этот кредит в залог будет выставлено вышеуказанное имущество. Вот и вопрос: раз земельные участки и иные объекты будут выставлять в качестве залога в кредит под 180 млн долларов, то, скорее всего, стоимость имущества "Кыргызалтына" должна быть больше, чем балансовая.

Отсюда возникают резонные вопросы:

- Почему "Кыргызалтын" не позаботился о том, чтобы продать имущество по подобающей цене?

- Чей интерес был учтен прежде всего - государства или отдельных лиц, возможно, лоббирующих интересы российского предприятия?

- Обратят ли правоохранительные органы внимание на происходящее и проведут ли объективное расследование по озвученной информации?

Примечательно, разработчик месторождения – ОсОО "Альянс Алтын" не раз подвергался критике в СМИ в связи с ненадлежащим исполнением условий лицензионного соглашения.

В частности, речь шла о нарушении сроков разработки. Золотодобывающая компания на протяжении долгого времени откладывала начало строительных работ. Как отмечается, причина всех этих действий банальна – у ОсОО "Альянс Алтын" просто нет денег на разработку месторождения.

Просим ответственные государственные структуры обратить внимание на этот вопрос и, конечно же, тщательно разобраться в этом вопросе и, конечно же, ответить кыргызстанцам, почему второе по величине золоторудное месторождение простаивает по сей день.