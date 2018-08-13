Мусульмане КР 21 августа отметят Курман-айт

12 августа – первый день месяца Зуль-Хиджа, поэтому кыргызстанцы отметят Курман-айт 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба муфтията.

Как отмечается, один из самых значимых мусульманских праздников Курман-айт приходится на 70 день после окончания поста Орозо.

Исчисление, согласно лунному календарю, ежегодно изменяется с разницей примерно в 10 дней. В переводе с арабского название праздника означает "Праздник жертвоприношения". В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных: овцу, корову, барана или верблюда.

Самый важный для мусульман - первый день Курман-айта. В этот день в мечетях читается айт намаз, и именно в первый день верующие люди стараются поздравить друг друга и пригласить за стол.

"Курман-айт приходится на завершение паломничества. В этом году Саудовская Аравия выделила Кыргызстану 5400 квот. Это больше прошлогоднего на 640 мест. Первая группа паломников отправилась в Мекку 25 июля", - подчеркнули в ДУМК.