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Двое кыргызстанцев попытались обдурить пограничников

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- ВБ
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Пограничники контрольно-пропускного пункта "Чалдыбар-автодорожный" задержали двух граждан Кыргызской Республики за попытку нарушения государственной границы, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной Погранслужбы КР.

Гражданин Кыргызстана Э.А., 1985 г.р. прибыл на КПП "Чалдыбар-автодорожный" на автомашине марки Mercedes-Benz. Остановил автомашину и сделав вид, что проходит паспортный контроль, проследовал в пункт пропуска на территории Казахстана. В это время другой гражданин Кыргызстана Н.Н., 1994 г.р., вышел из зала паспортного контроля КПП "Чалдыбар-автодорожный" и проследовал к автомашине Mercedes-Benz.

Пограничный наряд, заметив смену водителей автомобиля, задержал двух кыргызстанцев.

В ходе проверки выяснилось, что на гражданина Э.А. соответствующими органами Кыргызской Республики наложено ограничение на выезд за пределы республики, зная о чем он попытался миновать пограничный контроль.

После составления соответствующих документов нарушители были переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

URL: https://www.vb.kg/372753
Теги:
граница, Казахстан, нарушения, Кыргызстан, Погранслужба
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