Торага ЖК попросил не лишать неприкосновенности депутатов

"Я против того, чтобы в Стратегию развития КР вносились изменения по части лишения депутатов ЖК неприкосновенности". Об этом на заседании Национального совета под председательством Сооронбая Жээнбекова заявил торога Дастан Джумабеков.

По мнению спикера ЖК, это приведет к тому, что парламентарии не смогут открыто выражать свое мнение.

- Мы доказали всему миру, что идем по демократическому пути и развиваемся как парламентская страна. Одна из наших основных задач - возвратить доверие населения к власти. Избирая правительство, мы - депутаты, фракции, коалиция большинства - должны брать на себя ответственность за происходящее в государстве, за все изменения. В прошлой редакции Стратегии был пункт о снятии иммунитета с депутатов Жогорку Кенеша, сейчас он есть? Если так, то это неправильно, этого нельзя допустить. Иначе это вызовет боязнь откровенно выражать свою позицию. Если все дело в борьбе с коррупцией, то сегодня депутата можно привлечь к ответственности по ст. "Коррупция", не обязательно лишать его неприкосновенности, - уверен Джумабеков.

Напомним, сегодня в госрезиденции "Ала-Арча" прошло заседание Национального совета под председательством президента Сооронбая Жээнбекова. На повестке было два вопроса: Стратегия долгосрочного развития Кыргызстана до 2040 года и Стратегия совершенствования избирательного законодательства КР на 2018-2020 годы.