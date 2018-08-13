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Торага ЖК попросил не лишать неприкосновенности депутатов

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- Оксана Гут
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"Я против того, чтобы в Стратегию развития КР вносились изменения по части лишения депутатов ЖК неприкосновенности". Об этом на заседании Национального совета под председательством Сооронбая Жээнбекова заявил торога Дастан Джумабеков.

По мнению спикера ЖК, это приведет к тому, что парламентарии не смогут открыто выражать свое мнение.

- Мы доказали всему миру, что идем по демократическому пути и развиваемся как парламентская страна. Одна из наших основных задач - возвратить доверие населения к власти. Избирая правительство, мы - депутаты, фракции, коалиция большинства - должны брать на себя ответственность за происходящее в государстве, за все изменения. В прошлой редакции Стратегии был пункт о снятии иммунитета с депутатов Жогорку Кенеша, сейчас он есть? Если так, то это неправильно, этого нельзя допустить. Иначе это вызовет боязнь откровенно выражать свою позицию. Если все дело в борьбе с коррупцией, то сегодня депутата можно привлечь к ответственности по ст. "Коррупция", не обязательно лишать его неприкосновенности, - уверен Джумабеков.

Напомним, сегодня в госрезиденции "Ала-Арча" прошло заседание Национального совета под председательством президента Сооронбая Жээнбекова. На повестке было два вопроса: Стратегия долгосрочного развития Кыргызстана до 2040 года и Стратегия совершенствования избирательного законодательства КР на 2018-2020 годы.

URL: https://www.vb.kg/372756
Теги:
президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сооронбай Жээнбеков, Дастанбек Джумабеков
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Комментарии
Мырза
13.08.2018, 16:59

Позор!!!у депутатов кроме как свое обогащение нет никакого мнения о народе!!!!!

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Мырза
13.08.2018, 17:04

Надо лишать может тогда будут бояться народа о котором забыли думать!!!!!Едешь по Иссык-Кулю 

пансионаты отели чье депутата,загороженные территории чье депутата!!!они же даже не бояться разве можно за их денежные довольствия купить все это куда смотрит следственный комитет куда смотрят чекисты!!!!

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Менталист
13.08.2018, 17:09

Походу парламенту скоро кирдык...

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Нурлан
13.08.2018, 17:16

Интересный оборот речи. Торага попросил ..... Я думал, ч о это в Законах прописано должно быть, а Законы сами депутаты принимают. Или не так?

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Ли
13.08.2018, 17:24

Есди убрать неприкосновенность , то боюсь , что останемся без ЖК ! 

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Владимир Иванов
13.08.2018, 18:02
Карма: +18
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 5
Комментариев: 26

Как же они будут жить без неприкосновенности? Они готовы отказаться от всего, от всех льгот, привилегий и даже от зарплаты, лишь бы была неприкосновенность.

  Неприкосновенность позволяет им совершать преступления, оставаясь при этом безнаказанными. Сделали из Жогорку Кенеша просто Рай для воров и взяточников.

  И врёт торага, что не смогут они открыто выражать своё мнение. Существует законодательная норма, которая запрещает преследование депутата за его высказывания.

  Всем депутатам это отлично известно. Некоторые из них пользуются этой нормой.  Когда чувствует, что запахло жареным и вот-вот его привлекут к ответственности за совершённое им преступление, то он начинает публично критиковать какого-нибудь высокопоставленного чиновника.

 А когда на него заводят уголовное дело за совершённое преступление, тут же заявляет, что это преследование за его критику в адрес чиновников.

  Поэтому пусть критикует кого угодно и если у него "чистые руки", то ничего ему не грозит.

  Но сейчас редко можно встретить депутата с "чистыми руками". Вот они и цепляются за эту "неприкосновенность", как за броню, позволяющую им совершать преступления и оставаться безнаказанными.

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Дастану Джумабекову
13.08.2018, 18:06

А шо это ты боишься, Дастан? Или тебе есть что скрывать, а???

Честным людям нечего бояться.

Вот вы и себя выдаете, какие вы мрази.

И так вам никто не верит, сранные жопутаты.

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гнев народа
13.08.2018, 18:22

Эти депутаты скоро доиграются, ничто не вечно, как и терпение простого народа, не удивлюсь, если граждане от слов скоро перейдут к словам. 

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Zoo
13.08.2018, 18:45

По ходу и он потихоньку  превращается в дракончика ... 

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Гражданин
13.08.2018, 18:52

Лишить жепжутатов неприкосновенности . Сократить количество до 60 . На них в год тратят 386 миллионов сомов зарпату снизить как у людей 10 000 сомов на с экономленные деньги построить заводы все равно от них ноль пользы

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