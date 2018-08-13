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Как будет ограничено движение транспорта во время III-ВИК

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- Оксана Гут
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В целях регулирование дорожного движения во время проведения III-Всемирных игр кочевников со 2 по 8 сентября на автодороге Балыкчы-Ананьево-Каракол будет функционировать 9 круглосуточных временных фильтрационных блок-постов. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

Отмечается, что во избежание затора движения на данной автодороге будет введено временное ограничение проезда для грузовых, большегрузных транспортных средств, автобусов и микроавтобусов, а также сельскохозяйственной техники и транспортных средств, перевозящих опасный груз.

Возле ипподрома в селе Бактуу-Долоноту будет предусмотрена эксплуатация альтернативной объездной дороги протяженностью 3,7 км.

Повороты на объездную дорогу будут установлены на 81,3 км (возле АЗС "Газпром нефть" г. Чолпон-Аты) и 83,5 км (возле мечети с. Бактуу-Долоноту) автодороги Балыкчы-Ананьево-Каракол.

Въезд на джайлоо Кырчын, где также запланированы отдельные виды игр, будет осуществляться в селе Семеновка, а выезд - через село Григорьевка. Сам маршрут движения протяженностью 34 км будет односторонним для снятия нагрузки потока транспортных средств .

На всех указанных участках автодороги будут нести круглосуточную работу фильтрационные блок-посты.

УВД Иссык-Кульской области подчеркивает, что перевезти грузы на джайлоо Кырчын всем водителям необходимо до указанного срока проведения игр.

Также необходимо планировать маршруты движения по автодороге Балыкчи-Боконбаево-Каракол.

URL: https://www.vb.kg/372757
Теги:
грузоперевозки, дороги, Иссык-Кульская область, перекрытие дорог, туризм, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, УВД
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