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Экоцид Кыргызстана, или как перевозчики ГСМ убивают нашу природу

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- ВБ
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Влад Ушаков известен своими потрясающими фотографиями красот Кыргызстана. Фотограф объездил всю республику, где он только не бывал! К сожалению, сталкивается он и с мягко говоря "неприятными" моментами.

Как и в этот раз. Своим наблюдением увиденного и, конечно же, фотографиями он поделился на своем аккаунте в Facebook.

"32 километра от Сосновки до перевала Туя-Ашуу, по трассе Бишкек-Ош. Практически на каждом километре фиксируем "свежий розлив" пятен пролитых нефтепродуктов по руслу водозаборных рек Абла и Кара-Балта. Из которых, кстати, ниже по течению берут питьевую воду не меньше пяти крупных населенных пунктов, и полнейшее отсутствие каких-либо проведенных очистных и рекультивационных работ на месте аварий. Экологическая катастрофа здесь давно превратилась в сухую статистику, которая продолжается здесь уже множество лет из года в год...как назвать "это" если не экоцид?!" - написал Ушаков и сопроводил текст тэгами #Экостан #ИсчезающийКыргызтан.

URL: https://www.vb.kg/372761
Теги:
ГСМ, нефть, экология, Кыргызстан
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Комментарии
Омурзаков
13.08.2018, 17:42

Просто наши чиновники из высоких кабинетов ни о чем кроме денег не умеют думать, вот и печальный результат их жадности и отсутствия мозгов в принципе. 

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