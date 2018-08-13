Завтра для проезда будет закрыт перекресток ул. Боконбаева и пр. Манаса

По информации Управления капитального строительства мэрии города Бишкек, 14 августа с 12:00 до 19:00 часов будет закрыт для проезда автомобильного транспорта перекресток улицы Боконбаева и проспекта Манаса.

В рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" на нем будет заменено дорожное полотно. Работы продолжатся и 15 августа с 7:00 до 19:00 часов. Проезд будет осуществляться по улице Токтогула.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит пользоваться альтернативными путями для передвижения на автомобильном транспорте.