Авиабаза Кант пополнится новыми штурмовиками

Модернизированные штурмовики Су-25СМ до конца 2018 года поступят на вооружение российской авиационной базы Кант, дислоцированной на территории Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа России передает ТАСС.

"До конца текущего года на авиабазу Кант поступят новые модернизированные штурмовики Су-25СМ", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что на вооружении авиабазы Канта уже находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

"Воинская часть структурно входит в состав ВВС и ПВО Центрального военного округа, но также является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности", - поясняет российское издание.