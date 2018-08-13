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Авиабаза Кант пополнится новыми штурмовиками

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- Виктория Григоренко
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Модернизированные штурмовики Су-25СМ до конца 2018 года поступят на вооружение российской авиационной базы Кант, дислоцированной на территории Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа России передает ТАСС.

"До конца текущего года на авиабазу Кант поступят новые модернизированные штурмовики Су-25СМ", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что на вооружении авиабазы Канта уже находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

"Воинская часть структурно входит в состав ВВС и ПВО Центрального военного округа, но также является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности", - поясняет российское издание.

URL: https://www.vb.kg/372767
Теги:
военная служба, Кант, авиабаза, Кыргызстан, ОДКБ
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Комментарии
ВВС
13.08.2018, 18:37

Помню как на Ганси наркоту и таскали, а тут штурмовик, бомбить друзей госдепа. 

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