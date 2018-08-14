Официально. ЦИК одобрил Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека

ЦИК утвердил кандидатуру Азиза Суракматова на пост градоначальника столицы. Также даны указания выдать ему удостоверение мэра Бишкека. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ЦИК.

Как отмечается, накануне главный избирательный орган утвердил протоколы об итогах голосования и результатах выборов мэра столицы, состоявшихся 8 августа 2018 года.

"Выборы главы муниципалитета признаны состоявшимися, мэром избран Суракматов Азиз Эмильбекович. Избранный мэр города Бишкек КР соответствует требованиям Закона Кыргызстана "О статусе столицы". Бишкекской территориальной избирательной комиссии поручено выдать избранному главе муниципалитета удостоверение установленного образца", - пояснили в ЦИК.

Вступление градоначальника на пост предположительно назначат на сегодня-завтра.