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Почти 2 миллиарда сомов в госбюджет КР. "Кумтор" подвел итоги квартала

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- Виктория Григоренко
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Второй квартал "Кумтор" завершил без травм на промышленных объектах и стройплощадках. Об этом заявил СМИ президент компании Скотт Перри.

"А все благодаря внедрению программы Work Safe – Home Safe. На данный момент мы продолжаем осуществлять второй ее этап и стремимся к достижению нулевого травматизма на рабочем месте", - отметил он.

В рамках эксплуатационной доразведки потенциальных запасов в области минерализации по простиранию на Кумторе Совет директоров в течение квартала утвердил двухлетнюю программу буровых работ общим объёмом 60 тыс. метров, отметил президент компании.

"Местом осуществления этих работ определены центральный, юго-западный и сарыторский участки карьера, а также северо-восточная целевая область. Финансирование для указанной программы работ выделено в общем объёме 18 млн долларов со следующей разбивкой по годам: 6,5 млн долларов в 2018 году и 11,5 млн долларов в 2019 году", - подчеркнул Скотт Перри.

Что касается налоговых отчислений, то согласно данным компании, во втором квартале 2018 года платежи в бюджет КР и других обязательных платежей составили 1,69 миллиарда сомов.

"Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области за указанный период составил 1 миллион 540 тысяч 520. Базой для расчета налога на валовой доход и взносов в Фонд развития Иссык-Кульской области в соответствии с Соглашением о новых условиях по проекту "Кумтор" от 24 апреля 2009 г. являются фактические денежные поступления от реализации продукции за указанный период", - отметили в компании.

URL: https://www.vb.kg/372775
Теги:
бизнес, инвестиции, Иссык-Кульская область, налоги, промышленность, Кыргызстан, Кумтор
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