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Не забудьте оплатить налог на транспорт до 1 сентября!

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- ВБ
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики просит граждан поспешить с уплатой налога на транспортное средство, жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и землю (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки) до истечения сроков их уплаты, напоминает пресс-служба ГНС.

Напомним, что налог на транспортное средство необходимо уплатить до 1 сентября текущего года, налог на жилые дома, квартиры и земельный налог – до 2 сентября.

ГНС предупреждает, что после указанных сроков будут организованы рейды по выявлению неплательщиков налога на транспорт, а также подворный обход домов и квартир по недвижимому имуществу.

При этом за несвоевременную уплату налога будет наложен административный штраф в сумме 2000 сомов и начнут начисляться пени.

Во избежание административной и финансовой ответственности Налоговая служба призывает всех владельцев транспортного средства, жилого имущества и земельного надела своевременно и в полной мере уплатить причитающиеся суммы налогов.

Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные терминалы, а также Интернет и мобильный банкинг.

Более подробную информацию можно получить по номеру 194 или на сайте www.sti.gov.kg.

URL: https://www.vb.kg/372779
Теги:
ГНС, земельный участок, налоги, транспорт, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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