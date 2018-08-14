Сель оставил жителей Оша без питьевой воды. Как так?

Сель в Оше оставил жителей южной столицы без воды. В мэрии обещают дать воду…, когда вода в реке Ак-Буура станет чистой. Об этом VB.KG сообщил возмущенный житель Бакыт Молдожанов.

"Как нам пояснили, вода в Ак-Бууре стала грязной, и подачу воды 13 августа прекратили большинству районов города. Но совершенно неясно, почему не работают предусмотренные для этих нужд очистительные сооружения. Ведь еще прежняя власть клятвенно заверяла южан, что проблем с водой не будет после открытия водозабора!" - напомнил собеседник редакции.

Редакции VB.KG в мэрии Оша пояснили, что водоочистные сооружения в области работают.

- Однако при селевых потоках очень много глины, которая их забивает. Чтобы предотвратить поломку и избежать заражения от употребления грязной воды, ее подачу прекращают. Так как 13 августа 2018 года в 5 часов утра из-за сошедшего селя в айыльном аймаке Карагур Папанского айыльного округа повысилась мутность воды в реке Ак-Буура, достигнув более 6000 мг/литр, подача питьевой воды в город Ош была временно прекращена кроме микрорайонов "Курманжан Датка", "Манас-Ата", массива "Достук" и "Калинина". Сегодня, 14 августа, в 6.20 часов утра, после осветления воды в реке, подача питьевой воды в город была возобновлена. До обеда она станет доступна всем гражданам южной столицы, - подчеркнули в мэрии города Ош.

Вот только вопрос о том, насколько хорошо очищенной поступает к горожанам питьевая вода, и нет ли опасности заражения от "некачественной" влаги для их здоровья, по-прежнему остается открытым.

Примечательно, что жалобы со стороны граждан южной столицы происходят систематически. Так, в прошлом году они писали о том, что "как дождь, отключается в домах питьевая вода".

"Когда Кыргызстан стал независимой страной, выделялись деньги на замену фильтров для очистки воды, но эта проблема до сих пор осталась. Миллионы людей мучаются в такую жару, потому что даже из-за моросящего дождя отключают воду на целый день, а бывает, и неделями нет в домах воды. Призовите к ответу Горводоканал, потому что мы платим деньги за воду, на дворе 21 век. Кыргызстан богат пресной водой, но вторая столица до сих пор живет с такими проблемами. Надеюсь на грамотный подход и решение этой проблемы", - писала в VB.KG 12 июля прошлого года читатель Айпери Бердигуловна.

Стоит напомнить, что в июле 2009 года правительство Швейцарии совместно с ЕБРР начали финансирование проекта в городе Бишкеке по реабилитации отдельных звеньев водоснабжения. На это выделили около 12 миллионов евро. Летом 2011 года правительство Швейцарии предоставило грант в размере 9,9 миллиона евро на улучшение системы подачи питьевой воды в Оше и Джалал-Абаде. Финансовая помощь направлена на реконструкцию распределительной сети 30-летней давности: замену изношенных трубопроводов, сети распределения воды, установку водомеров и нового оборудования для очистки воды, насосов, реабилитацию канализации.

Но уже в 2012 году власти столицы не только повысили тариф за пользование питьевой водой, но и заявили о том, что "система водоснабжения города Ош с советских времён не подвергалась масштабной реконструкции".

"Почти 38% населения не имеют доступа к питьевой воде, отключения воды после дождя для её очистки участились, в многоэтажных домах из-за слабого напора вода не доходит до верхних этажей", - рассказал тогда начальник муниципального предприятия "Ошгорводоканал" Давлятбек Кокочоров.

Более того, "Ошгорводоканал" по поручению мэрии Оша подготовил на тот момент листовки, призывающие жителей города экономить питьевую воду.

При этом, по данным правительства, на реализацию проекта "Таза Суу" требуются еще 30 млрд сомов.

К тому же, в вопросах обеспечения чистой питьевой водой сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития, который финансирует работы по развитию водопроводной и канализационной сетей малых городов Ошской области, таких, как Кара-Суу, Ноокат, Узген. На строительство 11 объектов выделяется свыше 36 млн евро.

В начале 2018 года с Европейским Союзом подписано Соглашение по комплексному развитию сельских регионов, которое предусматривает выделение первых 10 млн евро для Джалал-Абадской области. Одним из главных компонентов сотрудничества как раз является реализация проекта по доступу к чистой питьевой воде. В целом подписанная с ЕС программа рассчитана на семь лет и предусматривает выделение 72 млн евро для поддержки семи регионов Кыргызстана.

В прошлом году на эти цели из бюджета выделено 250 млн сомов, в этом году предусмотрено еще 250 млн сомов.