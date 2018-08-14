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Гипермаркет "Глобус" продает форель со страшными внутренностями. Паразиты?

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- ВБ
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Пользователь FB Begimay Abdraeva опубликовала в группе "Черный список" следующее сообщение, сопровождающееся фотографиями:

"Вчера купила живую форель в новом филиале "Глобуса" в Бета-2. Держала в холодильнике, думала запечь детям на обед, когда стала потрошить увидела, что внутри вся рыба заражённая, внутренности поражены чем то желтым, и мясо рыбы тоже. Позвонила в "Глобус", оператор ответила, что товар можно поменять, а на вопрос, почему они такую больную рыбу продают, ответила обратиться к администратору. Хотя я ей сказала, что не могу добрать до их магазина, так как дома с детьми. Почему они не регистрируют эти факты по телефону? Значит будут продолжать продавать эту рыбу, пока я туда не заявлюсь с такой больной рыбой! Администрация гипермаркета, если хотите, чтобы люди у вас покупали, обратите внимание!".

Напомним, подобная жалоба, только по факту качества мяса, была и в адрес гипермаркета "Фрунзе". Тогда покупательница обнаружила в куске говядины странные желтые нехарактерные проявления.

А с какими фактам недоброкачественной продукции в столичных торговых сетях сталкивались вы? Пишите! Вместе с вами мы будем добиваться качественного и ответственного отношения к своим обязанностям со стороны поставщиков и реализаторов.

URL: https://www.vb.kg/372785
Теги:
нарушения, здоровье, зараженная рыба
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