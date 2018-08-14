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Чекисты выявили и пресекли контрабанду из Таджикистана

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- ВБ
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В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ КР пресечен контрабандный ввоз медикаментов из Республики Таджикистан в Кыргызскую Республики.

5 августа 2018 года на территории с.Кызыл-Жол Баткенского района задержан бус марки "Мерседес-Бенц Спринтер-311" под управлением "М.А.", 1953 г.р., уроженца Лейлекского района Баткенской области. В ходе осмотра автотранспортного средства выявлены медикаменты в количестве 46 упаковок, в частности: 5 тыс. пачек – стрептоцида и 1 тыс. 100 пачек – линкомицина, 400 пачек амарила – неизвестного происхождения.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что задержанный груз контрабандным путем был ввезен на территорию Кыргызской Республики из Республики Таджикистан без уплаты таможенных пошлин и без соответствующей сертификации в органах МЗ КР.

13 августа 2018 года по данному факту следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного ст. 204 ч.1 (контрабанда) УК КР, сообщает пресс-служба Комитета.

Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/372786
Теги:
ГКНБ, контрабанда, лекарства, Таджикистан
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Комментарии
ABC ABC
14.08.2018, 16:17
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 11
Минусов: 3
Комментариев: 16

Им что больше заняться нечем ??? Уровень ГКНБ ниже плинтуса упал ! Террористов и религиозников всяких развелось ,шастают как у себя дома,а они мелочевкой таможнников занимаются !

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