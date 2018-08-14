Чекисты выявили и пресекли контрабанду из Таджикистана

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ КР пресечен контрабандный ввоз медикаментов из Республики Таджикистан в Кыргызскую Республики.

5 августа 2018 года на территории с.Кызыл-Жол Баткенского района задержан бус марки "Мерседес-Бенц Спринтер-311" под управлением "М.А.", 1953 г.р., уроженца Лейлекского района Баткенской области. В ходе осмотра автотранспортного средства выявлены медикаменты в количестве 46 упаковок, в частности: 5 тыс. пачек – стрептоцида и 1 тыс. 100 пачек – линкомицина, 400 пачек амарила – неизвестного происхождения.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что задержанный груз контрабандным путем был ввезен на территорию Кыргызской Республики из Республики Таджикистан без уплаты таможенных пошлин и без соответствующей сертификации в органах МЗ КР.

13 августа 2018 года по данному факту следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного ст. 204 ч.1 (контрабанда) УК КР, сообщает пресс-служба Комитета.

Ведется следствие.