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Во время визита Жээнбекова в Туркменистан будет очень жарко

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- ВБ
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Надеемся, принимающая сторона обеспечит делегации из Кыргызстана автотранспорт с хорошими кондиционерами. Потому что в дни государственного визита президента Сооронбая Жээнбекова в Ашхабад будет очень жарко и ветрено.

Метео-прогнозы говорят, что температура в тени будет до 40 градусов, а порывы ветра - до 17 м/сек.

Напомним, по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова на следующей неделе запланирован государственный визит Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан.

Также Президент Сооронбай Жээнбеков в качестве почетного гостя примет участие в Саммите Глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

URL: https://www.vb.kg/372789
Теги:
визит, Туркменистан, Кыргызстан, Гурбангулы Бердымухамедов, Сооронбай Жээнбеков
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