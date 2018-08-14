Во время визита Жээнбекова в Туркменистан будет очень жарко

Надеемся, принимающая сторона обеспечит делегации из Кыргызстана автотранспорт с хорошими кондиционерами. Потому что в дни государственного визита президента Сооронбая Жээнбекова в Ашхабад будет очень жарко и ветрено.

Метео-прогнозы говорят, что температура в тени будет до 40 градусов, а порывы ветра - до 17 м/сек.

Напомним, по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова на следующей неделе запланирован государственный визит Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан.

Также Президент Сооронбай Жээнбеков в качестве почетного гостя примет участие в Саммите Глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.