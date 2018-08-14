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Скандально известный вице-мэр Бишкека Эркин Исаков ушел с мэрии

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- Оксана Гут
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Как сообщили VB.KG в столичной мэрии, скандально известный чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

- Пока его место остается вакантным. Официального назначения на должность вице-мэра по жилищно-коммунальному хозяйству не было, - отметили в муниципалитете.

Однако, по некоторым данным, им станет директор муниципального предприятия "Тазалык" Рысбек Сарпашев.

Как ранее писала редакция VB.KG, сегодня,14 августа, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев представил коллективу мэрии Бишкека нового мэра Азиза Суракматова.

После чего и.о. руководителя аппарата мэрии столицы был назначен Балбак Тулобаев.

Кстати, не исключено, что уйти Исакова все же "попросили". И тому есть все предпосылки.

Напомним, российским проектом "Диссернет" был выявлен плагиат в диссертации уже экс-вице-мэра Бишкека Эркина Исакова на соискание степени кандидата экономических наук. После скандала он заявил, что откажется от научной степени. Кроме того, Исаков курировал вопрос о закупке дорогостоящих саженцев, расследованием чего сейчас занимается ГКНБ.

URL: https://www.vb.kg/372791
Теги:
Азиз Суракматов, Эркин Исаков, мэрия, озеленение, увольнение, конфликт, Бишкек, мэр, Рысбек Сарпашев, Балбак Тулобаев, Эркин Исаков ушел с Мэрии
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