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Поиски детей, упавших в быстроток в селе Теплоключенка, приостановлены

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- Оксана Гут
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В настоящее время поисковые работы детей, упавших в быстроток в селе Теплоключенка Ак-Суйского района, временно приостановлены. Они возобновятся завтра утром. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе МЧС КР.

Отметим, ранее ведомство распространило сообщение о том, что в селе Теплоключенка Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области двое детей упали в быстроток и их унесло течением.

На место происшествия выехали сотрудники УВД Иссык-Кульского района и МЧС. В общей сложности в поисковых мероприятиях участвуют 50 человек, в том числе местные жители.

Водозабор был перекрыт.

URL: https://www.vb.kg/372796
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, розыск, утопленник, МЧС
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