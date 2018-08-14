Поиски детей, упавших в быстроток в селе Теплоключенка, приостановлены

В настоящее время поисковые работы детей, упавших в быстроток в селе Теплоключенка Ак-Суйского района, временно приостановлены. Они возобновятся завтра утром. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе МЧС КР.

Отметим, ранее ведомство распространило сообщение о том, что в селе Теплоключенка Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области двое детей упали в быстроток и их унесло течением.

На место происшествия выехали сотрудники УВД Иссык-Кульского района и МЧС. В общей сложности в поисковых мероприятиях участвуют 50 человек, в том числе местные жители.

Водозабор был перекрыт.