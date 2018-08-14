У Бурулай и ее убийцы были близкие отношения?

Старший брат обвиняемого в убийстве Марсбека Б. рассказал агентству "Турмуш", что они несколько раз ходили к родственникам погибшей девушки, но их прогоняли. А на 60-летнюю мать и вовсе набросились с кулаками.

Также, по его словам, семья обвиняемого в убийстве считает, что следствие ведется необъективно. "Нам не показывают никаких конкретных доказательств, уличающих его в совершении преступления", - говорит он изданию. По словам родственника, у Марсбека при себе было 34 тысячи сомов, которые после всего произошедшего пропали.

Родственники Марсбека также не верят, что он сам мог нанести себе все эти ножевые ранения.

Также старший брат предоставил фотографии Бурулай и Марсбека, которые якобы свидетельствуют о том, что они были парой. В доказательство своих слов брат обвиняемого в убийстве показал квитанцию о денежных средствах, которые якобы перечислила Бурулай в счет погашения долга по кредиту, который взял отец Марсбека. Мол, самому Марсбеку было некогда, и он попросил сходить в банк Бурулай.

"Если бы они не были знакомы, то какая девушка будет брать деньги у парня и идти в банк?" - заявил мужчина агентству.

Напомним, недавно неизвестные выложили в сеть фотографии тела Бурулай утверждая, что заявление специалистов ложное, и на теле имеются разрезы в виде букв. Которые якобы оставил убийца. Позже Минздрав заявил, что заключение было дано специалистами с большим стажем, а чтобы поставить уже совсем окончательную точку в этом вопросе, родственникам было предложено эксгумировать тело девушки. На что был получен отказ.