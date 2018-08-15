Печальное известие. Ушла из жизни Салтанат Саматова

Слов нет, чтобы передать боль от этого печального известия. Ушла из жизни известная теле- радиоведущая, общественный деятель Салтанат Саматова.

На протяжении нескольких лет она боролась с раком. И еще в 2015-ом году была уверена, что болезнь почти позади. Но ее сердце остановилось в возрасте 46 лет.

Салтан Саматова окончила музыкальную школу имени Мукаша Абдраева и факультет музыки Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева.

Свою карьеру она начинала в качестве ведущей на радио: "Кыргыз радио", "Европа плюс", вела интеллектуальную программу "Акыл ордо". Ее голос стал буквально родным для многих кыргызстанцев.

Саматова сама боролась с болезнью и занималась благотворительностью, она была организатором акций для онкобольных.

У звезды кыргызского эфира остались маленькие сын и дочь.

В Сети уже появились слова соболезнования.

"Ну как это так! Такая яркая звезда погасла насовсем. Мои искренние соболезнования родным и близким, покойся с миром, Салта! Кайрат, сабыр кылыныздар, бул өтөө суук кабар жаркылдагыбыз өчтү арты кайрылуу болсун, бейиштин торүндө оорунун алсын....аттинай жалган дүйнө", - Татьяна Дементьева‎.

"Лети Салтуша...тебе там будет тепло и хорошо... Добрая, искренняя, жизнерадостная, неповторимая улыбка и голос, настоящий друг... Таких, как ты на земле мало... Больно осознавать, что тебя уже нет... Мои искренние соболезнования родным и близким...", - Esen Saliev.

"Нашей светлой, милой, прекрасной Салтуши не стало... Это был неиссякаемый источник жизнелюбия и позитива! Она не только мужественно боролась за жизнь, но и поддерживала других, дарила всем нам свое тепло и свет... Наша семья выражает соболезнования семье Салтанат Саматовой. Светлая память хорошему, доброму, позитивному человеку!", - Лейла Саралаева.

Коллектив редакции VB.KG искренне скорбит и приносит свои искренние соболезнования родным и близким Салтанат.

Память о ней навсегда останется в наших сердцах и истории нашей страны.