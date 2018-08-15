Женщине грозит срок за просьбу сделать звук азана потише

Чудовищная история произошла в индонезийском городе Танджунгбалай. Еще два года назад местная жительница пожаловалась на слишком громкий динамик в мечети. После чего представители руководства мечети приходили к ней домой, чтобы договориться, но женщина повторила свою просьбу. Несмотря на попытки ее мужа разрешить возникший конфликт с мечетью, новость о недовольстве женщины разнеслась по всей округе, со ссылкой на местные ресурсы сообщает RTVI.

Полиция сочла, что жалоба спровоцировала погромы в буддийских монастырях и храмах. Женщину арестовали и обвинили в богохульстве.

Мусульмане составляют больше 85% населения Индонезии. Высший мусульманский религиозный орган страны Индонезийский совет Улемы официально признал, что Мелиана, так зовут женщину, своей жалобой оскорбила ислам.

Женщину оставили в полицейском участке, а ее детей заставили уехать из города из-за угроз. После беспорядков полиция задержала около 20 человек, большинство из которых получили за погромы сроки меньше двух месяцев.

Судебное заседание по делу женщины должно продолжиться 16 августа, когда будут слушаться доводы защиты подсудимой.