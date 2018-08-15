Президент КР выразил соболезнования президенту Италии в связи с трагедией

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате обрушения моста Моранди в Лигурийской области Италии.

"С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате обрушения моста Моранди в Лигурийской области Италии.

От имени народа Кыргызстана и от себя лично прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в телеграмме соболезнования Главы государства.