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Президент КР выразил соболезнования президенту Италии в связи с трагедией

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате обрушения моста Моранди в Лигурийской области Италии.

"С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате обрушения моста Моранди в Лигурийской области Италии.

От имени народа Кыргызстана и от себя лично прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в телеграмме соболезнования Главы государства.

URL: https://www.vb.kg/372814
Теги:
Италия, погибшие, соболезнование, Кыргызстан
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