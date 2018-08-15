Во дворах микрорайона Восток-5 Бишкека установят камеры слежения

По информации муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Свердловскому административному району в столичном микрорайоне Восток-5 будут установлены более семидесяти видеокамер.

В целях решения приоритетных проблем в сфере общественного порядка и профилактики правонарушений, общественной безопасности среди несовершеннолетних и предотвращения квартирных краж в Свердловском районе совместно с Гражданским союзом "За реформы и результат" был принят Совместный план по общественной безопасности и профилактике правонарушений на 2018 – 2019 годы.

Пилотным проектом в рамках программы "Безопасный микрорайон" выбран микрорайон Восток-5. Так как по данным УВД Свердловского района, за 2017 год произошло 494 различных происшествий, и этот микрорайон считается одним из криминогенных.

Из средств местного бюджета были выделены денежные на оснащение камерами видеонаблюдения 14 многоквартирных домов и приобретены 72 видеокамеры, 9 видеорегистраторов, 9 жестких дисков, 9 блоков питания, 12 мониторов и 2 335 метров кабеля.

На сегодняшний день завершены работы по установке камер видеонаблюдения в домах № 25-А и № 25-Б, устанавливаются в домах №№ 5 и 6.

До конца этого года планируется оснастить улицы и многоквартирные дома микрорайона камерами видеонаблюдения.