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20 августа объявлен выходным. "Отработать" его придется 22 сентября

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- ВБ
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20 августа 2018 года в Кыргызской Республике объявлен выходным днем. Соответствующее постановление о переносе выходных дней подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Решение принято в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней в 2018 году.

Исходя из этого, в соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Кыргызской Республики, Правительство Кыргызской Республики постановило:

Для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести выходной день 22 сентября 2018 года на рабочий день 20 августа 2018 года. Рекомендовать руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести нерабочий день 22 сентября 2018 года на рабочий день 20 августа 2018 года, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

URL: https://www.vb.kg/372822
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, праздник, Кыргызстан
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