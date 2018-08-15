20 августа объявлен выходным. "Отработать" его придется 22 сентября

20 августа 2018 года в Кыргызской Республике объявлен выходным днем. Соответствующее постановление о переносе выходных дней подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Решение принято в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней в 2018 году.

Исходя из этого, в соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Кыргызской Республики, Правительство Кыргызской Республики постановило:

Для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести выходной день 22 сентября 2018 года на рабочий день 20 августа 2018 года. Рекомендовать руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести нерабочий день 22 сентября 2018 года на рабочий день 20 августа 2018 года, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.