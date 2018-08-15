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Официально: назначены первый вице-мэр, вице-мэр и и.о.рукапа мэрии Бишкека

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- ВБ
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Согласно распоряжению за № 442-ок, подписанному мэром города Бишкек Азизом Суракматовым 14.08.18 г., первым вице-мэром города Бишкек назначен Алмаз Бакетаев.

Распоряжением за № 446-ок, подписанным мэром города Бишкек Азизом Суракматовым 14.08.18 г., вице-мэром города Бишкек курирующего жилищно-коммунальное хозяйство назначен Рыспек Сарпашев.

Распоряжением за № 439-ок, подписанным мэром города Бишкек Азизом Суракматовым 14.08.18 г. и.о. руководителя аппарата мэрии города Бишкек назначен Балбак Тулобаев.

URL: https://www.vb.kg/372826
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, Бишкек
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