Буквально час назад стало известно, что ушел из жизни Жумакадыр Акенеев. Трагическую новость VB.KG подтвердил Президент Ассоциации рынков Кыргызской Республики Сергей Пономарев.

- Да, сегодня тяжелый день. Ушла из жизни Салтанат Саматова, теперь вот Жумакадыр Асанкулович. Причина смерти пока точно неизвестна. Недавно он перенес операцию. Акенеев был достойным сыном своей страны. Мы с ним сотрудничали, дружили, он всегда был очень добрым, открытым, с тонким чувством юмора. Экономист, профессор... Нам будет его очень не хватать, - говорит Сергей Васильевич.

Дата прощания с Жумакадыром Акенеевым пока не названа.

Жумакадыр Акенеев родился 22 января 1954 года в поселке Улахол Иссык-Кульской области. Окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности инженер-экономист.

Карьеру начал в 1976 преподавателем кафедры "Экономика и организация строительства" Фрунзенского ПТИ;

1978-1983 - работал начальником отдела Управления капитального строительства Фрунзенского горисполкома, заместитель управляющего треста "Сельстройиндустрия" Министерства сельского строительства Кыргызской ССР;

1983-1990 - заведующим отделом эффективности капитальных вложений и основных фондов НИИ экономики агропромышленного комплекса;

1990-1992 - занимал пост сотрудника аппарата Государственной комиссии по экономической реформе при Правительстве Кыргызской ССР;

1992-1993 - полномочный представитель Кыргызстана в Экономической комиссии СНГ в Минске (Беларусь);

1993-1997 - председатель Национального статистического комитета Кыргызстана. С 1995 года параллельно возглавлял Совета руководителей статистических ведомств стран СНГ;

1997-1998 - возглавлял Министерство сельского и водного хозяйства Кыргызстана;

2001-2007 - вел преподавательскую деятельность в КГНУ;

2007-2011 - президент Инвестиционного фонда (Южная Корея);

2011-2013 - президент Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана.

Заслуженный экономист КР, доктор экономических наук, профессор. В последние годы вел активную исследовательскую деятельность, был сопредседателем клуба региональных экспертов "Пикир".

Редакция "Вечернего Бишкека" выражает искренние соболезнования семье и близким Джумакадыра Асанкуловича. За годы сотрудничества с нашей редакции Джумакадыр Акенеев стал незаменимым консультантом в экономических и политических вопросах.

Разделяем с близкими боль и горечь утраты...