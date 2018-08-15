Погода
$ 69.29 - 69.59
€ 78.39 - 79.49

Ушел из жизни Жумакадыр Акенеев...

1393  1
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Буквально час назад стало известно, что ушел из жизни Жумакадыр Акенеев. Трагическую новость VB.KG подтвердил Президент Ассоциации рынков Кыргызской Республики Сергей Пономарев.

- Да, сегодня тяжелый день. Ушла из жизни Салтанат Саматова, теперь вот Жумакадыр Асанкулович. Причина смерти пока точно неизвестна. Недавно он перенес операцию. Акенеев был достойным сыном своей страны. Мы с ним сотрудничали, дружили, он всегда был очень добрым, открытым, с тонким чувством юмора. Экономист, профессор... Нам будет его очень не хватать, - говорит Сергей Васильевич.

Дата прощания с Жумакадыром Акенеевым пока не названа.

Жумакадыр Акенеев родился 22 января 1954 года в поселке Улахол Иссык-Кульской области. Окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности инженер-экономист.

Карьеру начал в 1976 преподавателем кафедры "Экономика и организация строительства" Фрунзенского ПТИ;

1978-1983 - работал начальником отдела Управления капитального строительства Фрунзенского горисполкома, заместитель управляющего треста "Сельстройиндустрия" Министерства сельского строительства Кыргызской ССР;

1983-1990 - заведующим отделом эффективности капитальных вложений и основных фондов НИИ экономики агропромышленного комплекса;

1990-1992 - занимал пост сотрудника аппарата Государственной комиссии по экономической реформе при Правительстве Кыргызской ССР;

1992-1993 - полномочный представитель Кыргызстана в Экономической комиссии СНГ в Минске (Беларусь);

1993-1997 - председатель Национального статистического комитета Кыргызстана. С 1995 года параллельно возглавлял Совета руководителей статистических ведомств стран СНГ;

1997-1998 - возглавлял Министерство сельского и водного хозяйства Кыргызстана;

2001-2007 - вел преподавательскую деятельность в КГНУ;

2007-2011 - президент Инвестиционного фонда (Южная Корея);

2011-2013 - президент Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана.

Заслуженный экономист КР, доктор экономических наук, профессор. В последние годы вел активную исследовательскую деятельность, был сопредседателем клуба региональных экспертов "Пикир".

Редакция "Вечернего Бишкека" выражает искренние соболезнования семье и близким Джумакадыра Асанкуловича. За годы сотрудничества с нашей редакции Джумакадыр Акенеев стал незаменимым консультантом в экономических и политических вопросах.

Разделяем с близкими боль и горечь утраты...

URL: https://www.vb.kg/372827
Теги:
Жумакадыр Акенеев, соболезнование, Жумакадыр Акенеев умер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Валера
15.08.2018, 22:49

Очень очень жаль, как же так? Как можно было доверить свою жизнь клинике Мамакеева? Ну простите, это национальный морг. Соболезнования семье, близким. Ужасная новость, такой живой, интересный и достойный человек ушел....

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  