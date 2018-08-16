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Жена принца Гарри Меган беременна?

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- Елена Цой
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Мировые таблоиды, наверное, никогда не устанут наблюдать, даже следить за каждым шагом новоиспеченной герцогини Сассекской Меган. Так, издание The Sun опубликовало наблюдение нескольких бьюти-экспертов об изменениях во внешнем виде Меган.

В частности, Мика Майер напоминает, что герцогиня унаследовала от матери-афроамериканки вьющиеся волосы, которые она до последнего времени выпрямляла с помощью химических средств.

Но в последнее время Меган не появляется на публике с распущенными волосами, а только с собранными в пучок.

Мика Майер предположила, что так герцогиня скрывает вьющиеся локоны. "Я думаю, теперь мы будем видеть ее только с пучком. Это неопровержимое доказательство беременности, потому что она больше не может выпрямлять волосы химией", – цитирует бьюти-эксперта The Sun.

Что ж, если так, остается только порадоваться за молодую пару. И уж точно можно утверждать, что ребенок Гарри и Меган будет самым... интересным за всю историю королевской семьи.

URL: https://www.vb.kg/372830
Теги:
Великобритания, дети, косметика
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