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Друзья и коллеги о Жумакадыре Акенееве: это большая потеря для Кыргызстана

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- ВБ
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"Сложно поверить и писать, что не стало Жумакадыра Асанкуловича , настолько он был жизнелюбивым человеком, которому можно было позвонить буквально в любое время суток и обсудить предстоящее экспертное заседание Клуба региональных экспертов "Пикир". Столько было планов и проектов на этот год. Казалось, что жизненной энергии Жумакадыра Асанкуловича хватит еще на многие годы. Сегодня не стало моего наставника, соратника и друга. Его уход - это большая потеря для Кыргызстана....

Выражаю соболезнования родным и близким", - написал в FB сопредседатель Клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь Шестаков.

"Наши искренние соболезнования всем, кто знал Жумакадыра. Очень жаль, у меня просто нет слов", - написал на адрес редакции VB.KG первый секретарь Посольства РФ в КР Виктор Харченко.

"...не верится, что Жумакадыр Агай покинул нас. Глубоко соболезную родным и близким. Скорблю", - поделилась Толгонай Стамалиева, руководитель отдела информационной политики АПКР.

"Ужасная весть прилетела из Бишкека - умер наш большой друг Жумакадыр Акенеев. Не верю, не хочу верить в это, потому что этого не может быть. Сказать что это был очень хороший человек, ничего не сказать. Это был ЧЕЛОВЕЧИЩЕ с огромным добрым сердцем, чистой душой и потрясающим обаянием. Мне кажется его любили все, потому что невозможно было не любить такого человека. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Жумакадыра. Скорблю вместе с вами", - написал Юрий Ануфриев, президент фонда "Евразийцы - Новая волна".

URL: https://www.vb.kg/372833
Теги:
Жумакадыр Акенеев, соболезнование, Кыргызстан
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