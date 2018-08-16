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При поддержке "Кумтора" прошла конференция "Сохранение природы Азии - 2018"

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- ВБ
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С 6 по 10 августа 2018 года в Бишкеке прошла международная конференция, организованная азиатской секцией Общества сохранения биоразнообразия и Американским университетом в Центральной Азии. В конференции приняли участие более 200 человек, в том числе учёные-экологи и молодые исследователи из многих стран мира.

Темой конференции стала "Актуализация деятельности по сохранению биоразнообразия в изменяющейся Азии". Конференция охватила широкий круг научных проблем, таких как сохранение биоразнообразия с использованием прикладной математики и научные исследования в области генетики и применения технологических инноваций.

В рамках конференции были организованы пленарные сессии, состоялись симпозиумы, семинары, презентации плакатов, а также выставка, на которой были представлены результаты деятельности организаций, работающих над инновациями в области теории и практики сохранения биоразнообразия в Азии.

Компания "Кумтор" оказала спонсорскую поддержку конференции и организовала пленарные заседания в целях обмена опытом в природоохранной деятельности на примере мероприятий, осуществляемых на руднике.

Группа экологов "Кумтор Голд Компани" (КГК) провела презентации, освещающие мониторинг биоразнообразия, наблюдение за популяцией архаров как на самом руднике, так и на близлежащих территориях, а также представила проект создания научно-исследовательской станции на "Кумторе" после закрытия рудника. В Сарычат-Ээрташском заповеднике, прилегающем к территории кумторского рудника, обитает множество видов дикой природы, включая птиц и млекопитающих, занесённых в Красную книгу, и целый ряд диких животных забредает на расположенную по соседству территорию рудника. В рамках своей экологической деятельности КГК считает важной задачей осуществлять мониторинг флоры и фауны и, в частности, отслеживать влияние производственной деятельности на окружающую среду.

Организация научно-исследовательского центра на месте кумторского рудника после его вывода из эксплуатации – это часть эффективной стратегии, нацеленной на расширение местной и региональной природоохранной и научно-исследовательской деятельности в области сохранения биоразнообразия. Обладая хорошо организованной инфраструктурой и уникальным высокогорным расположением в месте, богатом экологическими и природными ресурсами, где в течение двух десятилетий проводились горные работы, лагерь КГК имеет широкие возможности превратиться в важнейший научно-исследовательский и природоохранный центр во всём Центрально-Азиатском регионе и стать бесценным достоянием народа Кыргызстана.

URL: https://www.vb.kg/372846
Теги:
Кумтор, экология, Кыргызстан
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