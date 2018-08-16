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Учредитель "Альянс Курулуш плюс" Максим Альянов отправлен в ИВС

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- Виктория Григоренко
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Задержан учредитель ОсОО "Альянс Курулуш плюс" Максим Альянов, ему предъявлено обвинение по статье 166 УК КР "Мошенничество". Об этом VB.KG сообщили дольщики компании.

В правоохранительных органах арест Альянова подтвердили, отметив, что сегодня ему судом будет избрана мера пресечения.

- Сейчас он находится в ИВС. По всем фактам его дела проводится расследование, - пояснили VB.KG милиции.

При этом дольщики выражают опасения, что Альянов может "договориться" со следствием и судом первой инстанции и исчезнуть в неизвестном направлении, оставив их ни с чем.

Напомним, редакция VB.KG уже писала о компании "Альянс Курулуш Плюс" и ее учредителе Максиме Альянове. Однако после в редакцию позвонили ее разгневанные представители и заявили, что "генеральным директором и Учредителем компании является Турдахунов Юнус Юнусович. И некий гражданин Альянов М.А. никаким образом не связан с компанией "Альянс курулуш плюс".

Помимо всего прочего начальник юридического отдела ОсОО "Альянс курулуш Плюс" Шамиль Темиркулов тогда потребовал "извинения и опровержения на страницах вашего информационного агентства. А также детального отчета и разбирательства по отношению ко всем виновным лицам, участвующим в выходе данной статьи".

Действительно, на момент прошлой публикации в базе Минюста фигурировала в качестве руководителя фамилия Турдахунова. Однако уже 30 мая 2018 года компания прошла перерегистрацию и ее учредителем вновь стал Альянов.

Любопытный штрих ко всей этой истории. Несколько месяцев назад компания "Альянс Курулуш Плюс" арендовала (или выкупила) офис в центре Бишкека, по ул. Боконбаева. На крыше здания был установлен большой светящийся рекламный модуль, приходили люди. Но с недавних пор модуль буквально положили на крышу, а вчера в офисе, сообщают источники, был большой скандал. Находящиеся там люди, без стеснения, кричали и ругались.

Напомним, уже несколько лет дольщики обвиняют Максима Альянова в отмывании средств и обмане граждан. Сам он недавно списал подобные заявления в свой адрес на козни конкурентов.

URL: https://www.vb.kg/372847
Теги:
ГУВД, ИВС, задержание, строительство, суд, Патрульная милиция, Максим Альянов, Альянс Курулуш Плюс, Максим Альянов арестован
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