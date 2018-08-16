Сооронбай Жээнбеков: Охранять границу, как зеницу ока - это священный долг!

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 августа, в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в торжественной церемонии открытия нового комплекса пограничной заставы "Жаны-Жер" управления Государственной пограничной службы Кыргызской Республики по Ошской области.

Глава государства осмотрел новый комплекс пограничной заставы, особое внимание уделив условиям службы и быта военнослужащих.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР Райимберди Дуйшенбиев проинформировал Главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что на пограничной заставе построен комплекс модульных зданий с современной инфраструктурой, включающей в себя двухэтажную казарму с административными помещениями, дом для офицерского состава (прапорщиков) и их семей.

Новый комплекс снабжен всеми необходимыми объектами инфраструктуры, отвечающей международным стандартам.

С учетом особенностей пограничной службы на территории нового комплекса расположены строевой плац, учебное место для тренировок по огневой подготовке, спортивная площадка.

Обращаясь к пограничникам, Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что они с честью исполняют свои обязанности. Глава государства подчеркнул, что пограничная служба стоит на страже безопасности наших граждан и защите экономических интересов государства.

"Безопасность нашей страны начинается с крепких границ. Пограничная служба требует преданности Родине, мужества и проницательности. Охранять границы, как зеницу ока - это священный долг", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что строительство и оснащение нового комплекса пограничной заставы "Жаны Жер" проводилось в рамках соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании технического содействия Кыргызской Республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу и выразил благодарность руководству России.

Также Сооронбай Жээнбеков вкратце остановился на проводимой работе по решению приграничных вопросов с соседними странами и подчеркнул роль Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в конструктивном решении этих вопросов путем диалога и дипломатии.

Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал пограничникам верной службы на благо Отечества, крепкого здоровья и вручил сертификат на 250 тысяч сомов.