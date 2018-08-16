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Ош будет сотрудничать с "China Road" по строительству дорог и мостов

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- ВБ
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Сегодня, 16 августа, мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов провел встречу с генеральным директором Китайской корпорации по строительству дорог и мостов Чжан Цзюньу.

В ходе встречи стороны обсудили проекты, реализованные при поддержке корпорации "China Road", а также дальнейшие планы по укреплению и развитию двустороннего сотрудничества в сфере развития инфраструктуры города.

В ходе встречи Таалайбек Сарыбашов отметил вклад корпорации в развитии дорожного строительства на территории города Ош, поблагодарил за проведенный капитальный ремонт центральной площади и вручил генеральному директору корпорации благодарственную грамоту мэрии города Ош.

В рамках встречи стороны обсудили дальнейшие совместные проекты на территории города.

По итогам заседания между мэрией города Ош и Китайской корпорацией по строительству дорог и мостов "China Road" было подписано соглашение о сотрудничестве в области строительства и развития города. Соглашение подразумевает ускорение строительства современного и международного города Ош, продвижение строительства инфраструктуры города: дорог, рельсового транспорта, строительства муниципальных объектов, инвестирования и строительства жилищных комплексов.

Пресс-служба мэрии напоминает, Китайская государственная корпорация по строительству дорог и мостов "China Road" провела работы по капитальному ремонту центральной площади. Общая площадь работ составила 14,1 тыс.кв.м.

URL: https://www.vb.kg/372849
Теги:
дороги, Ош, ремонт, соглашение, мэрия
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