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Чубак ажы против прививок?

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- Оксана Гут
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Религия не запрещает гражданам получать вакцины против заболеваний. Об этом редакции VB.KG заявили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

- Делать или нет прививку – это выбор каждого человека. Если он отказывается, то это его право. Но не надо связывать религию с этим. Ислам не запрещает. Мы всегда это пытаемся объяснять нашим гражданам. Если они в чем-то сомневаются, то нужно идти к врачам. Они расскажут о пользе иммунопрофилактики, откуда вакцины, и какого качества, - отметили в муфтияте.

Однако, из года в год количество отказников именно по религиозным соображениям не уменьшается. Таковы данные Республиканского центра иммунопрофилактики.

- Постановлением правительства нам поручено охватить иммунопрофилактикой 95% населения. Это стратегически важно - это безопасность страны, каждого гражданина. Ежегодно выделяется более ста миллионов сомов на закупку вакцин, на ее транспортировку по всей республике. Но из-за некоторых отказников подвергаются опасности те, кто не привит по возрасту. Я недавно столкнулась с ситуацией, когда у одного отца заболели корью двое детей – их не вакцинировали по религиозным принципам. Но он увидев, как они переносят болезнь, признал, что ошибся, что нигде в Коране не прописано о вреде прививок. Сейчас много радикальных течений, развернута целая антипрививочная кампания. Стоит кому-то написать пост в интернете, и все верят, - поделилась проблемой с VB.KG директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

С ее слов, нет оснований, чтобы не доверять вакцинации.

- Нет нигде в мире такой статистики, что кто-то умер или пострадал от самой вакцины. Есть единичные случаи индивидуальной реакции, но дело не в качестве прививки. Их мы закупаем через международный отдел детского фонда ЮНИСЕФ на основании меморандума на 2012-2022 годы. Так поставщик полностью соблюдает условия транспортировки на территорию Кыргызстана. Далее наш центр распределяет препараты до регионов (в ЦСМ, ФАПы, ГСВ) также согласно всем требованиям. Производители вакцин – Бельгия, Япония, Корея, Индия. Они имеют преквалификацию ВОЗ, сертификаты международных стандартов GMP, - заверила иммунолог.

При этом отмечается, что вакцинация проводится совершенно бесплатно и согласно установленному национальному календарю профилактических прививок.

- Каждый год мы прививаем детей школьного возраста – 6 лет – АДС от дифтерии и столбняка, ККВ от кори и краснухи. По закону "Об образовании" все первоклассники должны пройти медосмотр и представить справки о состоянии здоровья, в том числе дубликат формы 63 о прививках. Поэтому я обращаюсь к родителям: если ваш ребенок не получал вакцину, находился летом в России или Европе, где сейчас подъем заболевания корью, они могут быть источниками инфекции. Обязательно сделайте прививку, защитите своего ребенка! – подчеркнула Гульбара Ишенапысова.

Для справки:

По календарю профилактических прививок КР в 6 лет проводится вторая ревакцинация против дифтерии и столбняка (АДС) и ревакцинация против кори, эпидемиологического паротита и краснухи (КПК).

В 11 лет - ревакцинация против дифтерии, столбняка (АДС–М).

В 16, 26, 36, 46, 56 лет - ревакцинация против дифтерии и столбняка, каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.

Отметим, что поводом для этой публикации стала информация, что бывший муфтий Чубак ажы якобы увещевает кыргызстанок-мусульманок не делать прививки, так как против этого выступает ислам.

URL: https://www.vb.kg/372850
Теги:
вакцина, дети, миграция, школа, ДУМК, безопасность, здоровье, Минздрав
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