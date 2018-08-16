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Водителя маршрутки № 100, смотревшего порно за рулем, оштрафуют

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- Оксана Гут
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Водитель маршрутки № 100, смотревший порно за рулем во время езды, будет оштрафован. Об этом редакции VB.KG сообщили в УОБДД ГУВД по городу Бишкек.

- Ориентировки направлены в отдел розыска. Так что скоро его найдут. С ним будет проведена профилактическая беседа, и он понесет наказание в законном порядке. В отношении нарушителя будут приняты меры согласно Административному кодексу КР – штраф (в размере 200 сомов – прим.ред.), - отметили в ведомстве.

Отметим, в Сети появилось видео, на котором водитель маршрутки, двигаясь с пассажирами по дороге в темное время суток, разглядывает на своем телефоне порнографическое видео.

URL: https://www.vb.kg/372855
Теги:
ГУВД, маршрутки, штраф, Административный кодекс, порнография, Бишкек, Безопасный город, ГУОБДД
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