В Алматы появилась улица имени Батырхана Шукенова. Об этом сообщают казахские СМИ.

Отмечается, что соответствующее решение было принято постоянной комиссии по социально-культурному развитию маслихата города Алматы VI созыва ещё 28 апреля.

В целом было переименовано 164 улицы в Алатауском и Бостандыкском районах. Сообщается, что одна из причин переименования - это повторяющиеся названия.

Так, в честь певца Батырхана Шукенова переименовали улицу Наурыз в микрорайоне Алатау Бостандыкского района. В честь поэтессы Фаризы Онгарсыновой - улицу Ақсай в микрорайоне Алгабас Алатауского района.

Стоит отметить, что среди переименованных – улицы имени М. Фрунзе, Ю. Гагарина и А. Пушкина. В целом, в результате переименования, в обозначенных районах не осталось ни одного "советского" названия улиц.