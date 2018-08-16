Погода
$ 69.43 - 69.65
€ 78.75 - 79.60

В Алматы появилась улица имени Батырхана Шукенова

106  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Алматы появилась улица имени Батырхана Шукенова. Об этом сообщают казахские СМИ.

Отмечается, что соответствующее решение было принято постоянной комиссии по социально-культурному развитию маслихата города Алматы VI созыва ещё 28 апреля.

В целом было переименовано 164 улицы в Алатауском и Бостандыкском районах. Сообщается, что одна из причин переименования - это повторяющиеся названия.

Так, в честь певца Батырхана Шукенова переименовали улицу Наурыз в микрорайоне Алатау Бостандыкского района. В честь поэтессы Фаризы Онгарсыновой - улицу Ақсай в микрорайоне Алгабас Алатауского района.

Стоит отметить, что среди переименованных – улицы имени М. Фрунзе, Ю. Гагарина и А. Пушкина. В целом, в результате переименования, в обозначенных районах не осталось ни одного "советского" названия улиц.

URL: https://www.vb.kg/372856
Теги:
Казахстан, Фрунзе, Переименование улиц
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  