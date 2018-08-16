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Пропавших в Оше 14-летних девочек нашли в Бишкеке

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- Оксана Гут
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Двух девочек 14-ти лет, пропавших 10 августа в Оше, сегодня нашли в Бишкеке. Об этом редакции VB.KG сообщили в УВД города Ош.

- Они целы и невредимы. Девочки приехали в столицу сами добровольно. Все остальные подробности выясняются, - отметили в ведомстве.

По некоторым данным, подружки отправились в Бишкек, чтобы "погулять".

Напомним, накануне поступило сообщение от УВД города Ош с просьбой помочь в поисках без вести пропавших в Оше двух девочек-подростков. Было известно, что они вышли из дома 10 августа в 10 часов утра и не вернулись. В последний раз их вместе видели в зоне отдыха "Ак-Буура".

URL: https://www.vb.kg/372859
Теги:
несовершеннолетние, Ош, розыск, Бишкек, УВД
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