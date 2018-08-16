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В связи с ремонтом закрывается для движения транспорта улица Токтоналиева

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- ВБ
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По информации управления капитального строительства мэрии города Бишкек, 17 августа для проведения дорожных работ будет закрыт участок улицы Токтоналиева между улицами Масалиева и Ахунбаева. Реконструкция будет проводиться в верхней его части. Альтернативной дорогой для объезда является проспект Айтматова. Въезд автомобилей бишкекчан, живущих в этом районе, будет осуществляться через улицу Ахунбаева. Дорожные работы завершатся 17 октября.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан заранее продумывать маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.

URL: https://www.vb.kg/372860
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек
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