В Бишкеке пройдут музыкальные вечера под открытым небом

По информации Управления культуры столичного муниципалитета, 17 августа с 19:00 до 21:00 часов в парке имени Ю.Фучика состоится очередной концерт "Музыкальные вечера под открытым небом" совместно с муниципальной администрацией Ленинского района.

Горожан порадуют выступления фольклорного ансамбля "Доор". Также выступят звезды отечественной эстрады, заслуженная артистка КР Каныкей Раймалиева, Фарида Омурзакова, Жылдыз Тутуева, Кымбат Самудинова, Аксай Мукамбет уулу и другие.

Перед бишкекчанами и гостями столицы выступит духовой оркестр мэрии города Бишкек под управлением главного дирижера, Народного артиста КР Элиса Шаршенбаева.

Мэрия города Бишкек приглашает всех горожан и гостей столицы посетить музыкальные вечера под открытым небом, где вам будет обеспечено море позитива и хорошего настроения. Вход свободный.