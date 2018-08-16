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В Бишкеке пройдут музыкальные вечера под открытым небом

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- ВБ
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По информации Управления культуры столичного муниципалитета, 17 августа с 19:00 до 21:00 часов в парке имени Ю.Фучика состоится очередной концерт "Музыкальные вечера под открытым небом" совместно с муниципальной администрацией Ленинского района.

Горожан порадуют выступления фольклорного ансамбля "Доор". Также выступят звезды отечественной эстрады, заслуженная артистка КР Каныкей Раймалиева, Фарида Омурзакова, Жылдыз Тутуева, Кымбат Самудинова, Аксай Мукамбет уулу и другие.

Перед бишкекчанами и гостями столицы выступит духовой оркестр мэрии города Бишкек под управлением главного дирижера, Народного артиста КР Элиса Шаршенбаева.

Мэрия города Бишкек приглашает всех горожан и гостей столицы посетить музыкальные вечера под открытым небом, где вам будет обеспечено море позитива и хорошего настроения. Вход свободный.

URL: https://www.vb.kg/372861
Теги:
концерт, музыка, Бишкек, парк Фучика
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