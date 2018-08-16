Просто фантастика! И это наш Кыргызстан!

Фотограф из Северной Ирландии Ричард Ватсон (Richard Watson) провел в нашей республике почти месяц. И вот, что он говорит об этом.

"И вот, это случилось...

25 замечательных дней в прекрасной стране Кыргызстан. Я собираюсь написать об этом, как положено, в блоге о путешествиях. Но сейчас это просто фотографии замечательных пейзажей, удивительных лиц и цветов, которые я видел за последний месяц.

Поднимаясь на гору смерти, чтобы получить снимки восхода солнца, оставаясь на ферме яков, выпивая слишком много конского молока и буквально двигаясь над горой. Это было эмоционально!", - написал он на своем официальном аккаунте в Facebook.

Ватсон признался, что он не может остановиться выкладывать фотографии.

"Наслаждайтесь", - предложил он своим подписчикам.

Будем! - честно обещаем мы иностранному гостю.

И правда, это просто фантастические фотографии наших красот...