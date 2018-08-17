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Россия и Турция входили в число крупнейших иностранных кредиторов США

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- Елена Цой
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Турция распродает портфель американских казначейских обязательств - уменьшение портфеля произошло на фоне давления на экономики Турции и России в результате американских санкций.

В результате Турция вслед за Россией покинула список крупнейших владельцев казначейских обязательств правительства США, пишет "Голос Америки".

Вложения Турции в эти ценные бумаги сократились на 42 процента за первое полугодие этого года, снизившись до 28,8 миллиарда долларов в июне, согласно отчету министерства финансов США.

Минфин относит к крупнейшим тех держателей, которым принадлежит доля госдолга США на сумму не менее 30 миллиардов долларов.

Россия, которая ранее входила в десятку крупнейших иностранных кредиторов США, покинула этот список еще в мае. Согласно данным минфина, ее вложения снизились до 14,9 миллиарда долларов – минимального уровня за десять с лишним лет.

URL: https://www.vb.kg/372869
Теги:
инвестиции, Россия, США, Турция, санкции
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