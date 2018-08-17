В России пройдет гей-парад

В России сначала разрешили, а потом отказались согласовывать первый в истории страны гей-парад.

Сначала лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев заявил о согласовании мероприятия в поселке Яблоневый Ульяновской области. Население его составляет всего 7 человек. Самих же участников ожидалось 300.

Однако позже глава Новоульяновска (Ульяновская область) Геннадий Деникаев запретил проводить это мероприятие. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил сотрудник администрации.

"Уже не будет. Глава города у нас не в курсе был об этом мероприятии, поэтому он запретил", - рассказал служащий.