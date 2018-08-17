IT-специалистов из Казахстана пригласили в Кыргызстан поделиться опытом

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев, накануне, 16 августа, в рамках рабочего визита в Республику Казахстан, посетил международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub" и павильон "Нур Алем".

Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев рассказал о деятельности данных объектов.

Так, международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub" является казахстанским аналогом Кремниевой долины в США. Он расположен на площади в 9,6 тыс. квадратных метров, где есть лекционные залы, лаборатории, конференц-залы, офисы digital-компаний.

После этого Глава Правительства ознакомился с экспозицией павильона "Нур Алем", который приобрел широкую популярность еще до открытия выставки "Expo 2017 Astana".

Отметим, что павильон "Нур Алем" представляет собой первый технологический музей энергии будущего в Республике Казахстан и занимает 8 этажей.

Далее Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с молодыми казахстанскими IT-специалистами.

В ходе беседы они продемонстрировали свои наработки и рассказали об инновационных проектах, реализуемых в Республике Казахстан.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев со своей стороны пригласил молодых специалистов посетить Кыргызскую Республику и поделиться опытом с кыргызскими коллегами.