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Вступление в ЕАЭС увеличило производство овощей и фруктов в Кыргызстане

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- Виктория Григоренко
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За последние 3 года заметно увеличилась урожайность и производство плодовых и овощных культур. Об этом VB.KG сообщили в Минсельхозе КР.

Как отметили в ведомстве, это связано с вхождением в ЕАЭС и экспортом продукции на международные торговые рынки.

- Так, на данный момент овощей по республике собрано 387,9 тысяч тонн, бахчевых культур собрано 150 тысяч тонн. Наибольший рекорд по урожайности побит фермерами Джалал-Абадской области. Они собрали овощей на 25,4 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, а сбор бахчевых культур достиг 8 тысяч 872 тонн, - проинформировали в аграрном ведомстве.

Неплохо обстоит дело и с темпами уборки картофеля и его урожайностью, подчеркнули в Минсельхозе КР.

- Его по республике на сегодня убрано 11,5 тысяч гектаров. Средняя урожайность это популярного корнеплода составляет 158,3 ц/га, - уточнили в ведомстве.

URL: https://www.vb.kg/372877
Теги:
Минсельхоз, экспорт, ЕАЭС, Кыргызстан
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