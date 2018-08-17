Первый школьный звонок в этом году прозвенит для 150 тысяч первоклассников

1 сентября в школу пойдут около 150 тысяч первоклассников. Пока это оперативные данные. Об этом сообщила министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева на Национальной августовской педагогической конференции. Мероприятие - традиционное для работников образования – проходит в Госрезиденции "Ала-Арча".

Как отметила глава ведомства, в новый учебный год для учащихся свои двери откроют 2262 школы.

- К началу учебного года заработают 29 новых школ и 2 детских сада. В целом, по информации госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, до конца календарного года откроются ещё 74 объекта образования, - отметила Гульмира Кудайбердиева.

Напомним, 14 августа в республике стартовала ежегодная акция "Примите моего ребёнка в школу-2018".

В рамках которой министерство образования и науки совместно с ОФ "Лига защитников прав ребенка" оказывает родителям правовую помощь. Последние могут обратиться к организаторам акции в случае проблем возникающих при устройстве ребенка в школу. К примеру, приобретение школьной формы определенного образца, внесения вступительного взноса, справки с места жительства и т.д.

Помощь можно получить по телефонам: 0 312 66 25 87, 0 771 45 44 45.