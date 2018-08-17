Погода
$ 69.14 - 69.35
€ 78.62 - 79.35

В Бишкеке водитель переехал 6-летнего ребенка, и даже не заметил этого

2158  2
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Водитель маршрутки № 281 с пассажирами сбил на пешеходном переходе шестилетнего мальчика на пересечении Тимура Фрунзе и Каховского в районе института Земледелия. Об этом VB.KG сообщили очевидцы произошедшего.

По их словам, ребенок переходил дорогу, когда на него налетела маршрутка.

- Водитель даже не заметил 6-летнего ребенка. Проехав по нему всеми колесами, он остановился лишь на следующем перекрестке. Возмущает, что водитель не только не приостановился на пешеходе, но и настолько превысил скорость, что просто не заметил пострадавшего, - рассказывают шокированные свидетели ДТП.

По словам очевидцев, мальчик, судя по всему, скончался сразу. Свидетели наезда предоставили фото водителя.

В УОБДД КР уже обещали предоставить информацию по этому поводу.

Это еще раз доказывает, что пора принимать меры в отношении водителей общественного транспорта и усиливать безопасность хотя бы на пешеходных переходах. Иначе, гибель детей так и останется данностью.

URL: https://www.vb.kg/372894
Теги:
дети, ДТП, погибшие, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
ляяяяяяяяяяяяя
17.08.2018, 15:46

ТВАРЬ! просто МРАЗЬ! Убийца! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
мэсний
17.08.2018, 15:58

ляяяяяяяяяяяяя

ТВАРЬ! просто МРАЗЬ! Убийца! 

это еще мягко сказано

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  