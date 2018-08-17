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Смерть Улана Эгизбаева: возбуждено уголовное дело на администрацию "Акуна"

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- Оксана Гут
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По факту смерти Улана Эгизбаева возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК КР "Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности". В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям и бездействию администрации и спасателей пансионата "Акун". Об этом на пресс-конференции журналистам заявил полковник милиции, замначальника следственной службы МВД КР Нурлан Утемисов.

- УВД Иссык-Кульской области собраны материалы в отношении администрации пансионата – почему не было установлено соответствующих знаков, буйков, предупреждающих об обрыве. И почему спасатели, которые должны были осуществлять дежурство на пляже, отсутствовали. Следствие будет вестись 2 месяца, - сообщил Нурлан Утемисов.

Он также рассказал о природе происхождения следов на теле Эгизбаева.

- Установлено, что ссадина на шее образовалась за 3-4 дня до смерти Улана. Кровоподтёк грудной клетки справа на уровне 9-10 ребра, кровоизлияние межреберной мышцы в области 9 ребра – от реанимационных действий спасателей и медсестры, которые первыми оказывали помощь после извлечения из воды Эгизбаева. Точечная ранка и кровоподтек в области локтевого сгиба слева – инъекция адреналина, которую произвела медсестра, чтобы запустить сердце. Следы в области ног и такие же на спине не являются телесными повреждениями. Возможно, они появились при транспортировке тела до Бишкека, - заверил замначальник СС МВД.

Полковник милиции заявил, что версия о том, смерть журналиста имела криминальный оттенок, исключена.

- По результатам экспертизы этиловый спирт, алколоиды, группы опия и другие яды в теле погибшего не обнаружены, что исключает возможность его отравления. Смерть Эгизбаева наступила от утопления – в результате заполнения верхних дыхательных путей водой, - заявил он.

Отмечается, что в состав комиссионной судебно-медицинской экспертизы вошли эксперты высшей категории и профессора, доктора медицинских наук.

По факту смерти Улана Эгизбаева была создана специализированная следственно-оперативная группа из числа следователей УВД Иссык-Кульского района, Иссык-Кульской области и центрального аппарата СС МВД КР. Расследование ведется на протяжении трех недель.

Напомним, корреспондент "Азаттыка", известный журналист Уланбек Эгизбаев погиб в Чолпон-Ате во время отдыха с семьей в пансионате "Акун". Ему было всего 28.

URL: https://www.vb.kg/372899
Теги:
Иссык-Кульская область, наказание, смертность, уголовная ответственность, утопленник, экспертиза, Иссык-Куль, Уланбек Эгизбаев, пансионат, МВД, Турсунбек Акун
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Комментарии
мэсний
17.08.2018, 16:34

почему именно в этом трагическом случае возбуждают дело но при этом в других случаях утопления нет..наверное из за того что чыныбай турсунбеков там хозяин или его дочь..это одно и тоже..видно кто то получил такую команду..иначе бы сказали просто кырсык и закрыли на этом..

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Арсен Аванович
17.08.2018, 17:57
Карма: +2
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Минусов: 0
Комментариев: 2

ну так на другие пансионаты где утонули люди тоже заводите уголовные дела. а то нехорошо получается... может из-за того будучи спикером он сказал что тоже будет участвовать в президентской гонке? решили подкопаться, так как по другому походу не могут. ведь в коррупции он не замешан 

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