"Узбектелеком" и "ЭлКат" создали альтернативный интернет-маршрут

Завершено строительство нового трансграничного перехода между сетями телекоммуникаций компаний "Узбектелеком" и "ЭлКат" (Кыргызстан), со ссылкой на пресс-службу национального телеком-оператора Узбекистана сообщает Gazeta.uz.

Международный телекоммуникационный стык на участках Кувасай в Ферганской области и Кызыл-Кия в Баткенской области принят в коммерческую эксплуатацию 16 августа.

Кроме того, компании подписали договор о взаимном присоединении сетей телекоммуникаций и предоставлении телекоммуникационных услуг.

Новый приграничный переход с компанией "ЭлКат" откроет альтернативный маршрут для доступа в интернет, который будет проходить через территорию Кыргызстана, уточняет издание.

Этот маршрут также позволит увеличить экспортный потенциал "Узбектелекома", предоставляя транзитные каналы связи в направлениях Афганистана и Туркменистана.