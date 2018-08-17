Сооронбай Жээнбеков и Кадыр Маликов обсудили религиозную ситуацию в стране

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 августа, принял теолога Кадыра Маликова.

На встрече состоялась беседа по вопросам, которые Кадыр Маликов поднимал во время встречи Президента Сооронбая Жээнбекова с представителями гражданского общества страны 19 июля 2018 года.

В частности, состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям государственной религиозной политики, взаимодействию государства и религии, а также повышению уровня религиозного образования.

"В Кыргызстане многое делается для обеспечения свободы вероисповедания, функционирования поликонфессионального общества", - считает специалист в области теологии Кадыр Маликов.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что регулирование религиозной сферы будет осуществляться в соответствии с национальными интересами страны. Он также отметил, что государство продолжит проводить политику в отношении религии на основе обеспечения равных условий для всех конфессий, а также гармоничного сосуществования религиозной и светской культур.

На встрече была отмечена необходимость привлечения позитивного потенциала ислама для разрешения проблем социальной сферы, оздоровления духовно-нравственной атмосферы общества, развития и укрепления кыргызской государственности, сообщает отдел информационной политики АПКР.