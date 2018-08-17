Старую площадь Бишкека готовят для проведения праздничного айт-намаза

В настоящее время городскими службами проводятся соответствующие работы по подготовке Старой площади для праздничного айт-намаза.

21 августа вокруг Старой площади будет введено временное ограничение движения:

- ул. Фрунзе (от ул. Панфилова до пр. Эркиндик);

- ул. Абдымомунова (от ул. Панфилова до ул. Тыныстанова);

- ул. Орозбекова и ул. Раззакова (от пр. Чуй до ул. Фрунзе).

Кроме того, по информации пресс-службы ГУВД Бишкека, в день проведения айт-намаза на центральной площади Ала-Тоо и Старой площади, а также во всех мечетях столицы будет задействовано свыше 2 тыс. сотрудников милиции.